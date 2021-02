Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnungseinbruch

Kevelaer (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag, 26.02.2021, in der Zeit zwischen 18 und 21.40 Uhr gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "An de Bleek" in Kevelaer-Winnekendonk. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832 - 9200.

