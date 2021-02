Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Festnahme: Taschendieb bei 51-jähriger Radfahrerin erfolglos

Kleve (ots)

Einem Taschendieb zur Wehr gesetzt hat sich am Donnerstag (25. Februar 2021) eine 51-jährige Frau aus Kleve. Sie war mit ihrem Fahrrad gegen kurz nach 17 Uhr auf dem Radweg an der Hoffmannallee in Richtung Materborn unterwegs, als ihr zwischen der Rembrandtstraße und der Gutenbergstraße ein Fußgänger in den Fahrradkorb auf dem Gepäckträger griff und ihre dort verstaute Handtasche schnappte. Der Mann rannte dann mit seiner Beute quer über die Hoffmannallee und flüchtete in die Gutenbergstraße. Die 51-Jährige nahm kurzerhand mit dem Fahrrad die Verfolgung auf. Sie konnte ihn alsbald einholen und forderte ihre Handtasche zurück, die der Dieb inzwischen unter seine Jacke geschoben hatte. Er wehrte sich mit Schlägen und Tritten, als die Frau nach der Tasche greifen wollte. Bei dem Handgemenge verletzten sich beide leicht. Die Geschädigte machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, so dass ihr mehrere Passanten zur Hilfe kamen. Der Täter, ein 36-Jähriger aus Italien ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Er wurde festgenommen und auf die Wache gebracht. Die 51-Jährige erhielt ihre Handtasche zurück. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell