Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Rheurdt (ots)

In der Zeit von Mittwoch (24.02.2021) bis Donnerstag (25.02.2021) schlugen unbekannte Täter die Scheiben des Wartehäuschens an der Bushaltestelle Laersdyck an der Straße Lind ein.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell