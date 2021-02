Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einmal Dieseldiebstahl, einmal Fahrzeugteile entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

In Kerken-Nieukerk sind vor kurzem zwei Fahrzeuge auf verschiedene Weise angegangen worden: In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen (22. Februar 2021) haben unbekannte Täter aus einer selbstfahrenden Arbeitsbühne auf einer Großbaustelle an der Heckenstraße ca. 50 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Und damit nicht genug: Die Diebe füllten den Tank anschließend wieder mit Wasser auf, so dass der Motor einen Schaden erlitt, als die Arbeitsbühne wieder in Betrieb genommen wurde. An einem Opel Astra Kombi, der auf einer Garageneinfahrt an der Straße Winternam abgestellt war, entfernten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag (24. Februar 2021) einen Teil der Auspuffanlage und stahlen es. Gegen etwa 02:00 Uhr hörte die PKW-Besitzerin von draußen ein sägendes Geräusch, konnte dieses aber nicht weiter zuordnen. Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Sachverhalte geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell