Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Glück im Unglück hatten drei Unfallbeteiligte

Geldern (ots)

Am Mittwochabend (24. Februar 2021) gegen 18.20 Uhr hatten drei Unfallbeteiligte Glück im Unglück. Bei einem Überholversuch eines 64-jährigen Mannes aus Oberhausen auf der Weseler Straße in Richtung Issum, kollidierte er mit dem Auto einer 22-jährigen Frau aus Issum im Gegenverkehr. Sowohl die 22-Jährige, als auch der 64-Jährige wichen auf den neben der Fahrbahn befindlichen Geh- Und Radweg aus, auf dem es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Opel Astra des Oberhauseners und der Ford Focus der Issumerin wurden beide stark im Frontbereich beschädigt. Beide Beteiligte und der 24-jährige Kevelaerer, der als Beifahrer im Ford saß, wurden leicht verletzt. (as)

