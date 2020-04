Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrt endet auf Grundstück

Mit unsicherer Fahrweise fiel am Samstag ein 44-Jähriger bei Obersulmetingen auf.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr fuhr der 44-Jährige von Altheim in Richtung Obersulmetingen. Einer Zeugin fiel der BMW mit gefährlicher Fahrweise auf. Er fuhr wohl über eine längere Strecke auf der falschen Fahrbahnseite und teilweise von der Fahrbahn abkam. In Obersulmetingen fuhr er über eine Fußgängerfurt und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Seine Fahrt setzte er in Richtung Untersulmetingen fort. In der Obersulmetinger Straße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Betonmauer. An einem Hauseck blieb das Auto stehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Die soll nun klären, ob der 44-Jährige unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten bei dem Unfall stand. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

