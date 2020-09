Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einfamilienhaus unbewohnbar

Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand am Montag in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Lerchenstraße aus. Dort qualmte es aus einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete das Gebäude. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Bewohner in dem Haus. Ersten Ermittlungen zufolge soll der technische Defekt an einem Trockner die Flammen verursacht haben. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Menschen, die in dem Haus lebten kommen bei Bekannten unter. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 300.000 Euro.

