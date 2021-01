Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Pkw am Bahnhof Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 11. Januar 2021, in der Zeit von circa 07:30 Uhr bis 19:15 Uhr, in einen Pkw ein, welcher auf der Nordseite des Huder Bahnhofs, auf einem Pendlerparkplatz abgestellt war.

Durch Einschlagen der Heckscheibe verschafften sich die Täter Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten ein elektronisches Gerät.

Zeugen, die möglicherweise ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell