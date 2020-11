Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kirchengemeindebüro

SülbeckSülbeck (ots)

(ma)

Am Sonntag gegen 09.00 Uhr bemerkten Verantwortliche der ev. Kirchengemeinde Sülbeck, dass in das Gemeindebüro bzw. Pfarrhaus am Küsterweg eingebrochen wurde.

Der Einbruch muss sich von Freitag bis Sonntag ereignet haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen die Einbrecher über die gewaltsam geöffneten Terrassentüren in die Büroräume ein.

Im Gebäude wurden anschließend mehrere verschlossene Zwischentüren zu anderen Räumen, dem Keller und diverse Schränke aufgebrochen.

Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und Briefmarken.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch nimmt der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

