Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht: Beteiligter Radfahrer gesucht

NienburgNienburg (ots)

STEYERBERG (jah) - Am 16.11.2020 kam es gegen 06:55 Uhr in der Voigtei auf der L349 zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der PKW, ein schwarzer Audi A4, der von einem 36-jährigen aus Voigtei gesteuert wurde, wollte außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf die L 349 einbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann jedoch einen vorfahrtberechtigten Radfahrer, der mit seinem Fahrrad den Radweg nutzte. Bei der Kollision kam der Radfahrer zwar ins Straucheln, stürzte jedoch nicht. Im Gespräch gab der Radfahrer an, nicht verletzt zu sein und auch keine Beschädigung am Rad erlitten zu haben. Als der 36-Jährige sicherheitshalber die Polizei verständigen wollte, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Auch wenn der Radfahrer nicht hauptunfallursächlich war, bittet ihn die Polizei, sich unter Tel. 05761-92060 mit dem Polizeikommissariat Stolzenau in Verbindung zu setzen. Zusätzlich können sich etwaige Zeugen melden.

