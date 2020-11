Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drogenvortest auf THC und Kokain positiv

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 22.11.2020 gegen 20:30 Uhr wurde auf der Hannoverschen Straße in Nienburg durch eine zivile Funkstreifenbesatzung der PI Nienburg/Schaumburg der Fahrer eines grauen Renault Laguna kontrolliert. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Nienburg fiel den Beamten in seiner Verhaltensweise auf, so dass diesem zunächst ein Alkoholtest vorgeschlagen und auch durchgeführt wurde. Dieser war mit 0,0 Promille jedoch unauffällig, so dass die Beamten, ihrem Eindruck folgend, nun in Richtung Beeinflussung durch Drogenkonsum ermittelten: Der bei dem Nienburger anschließend erfolgte Urintest schlug positiv auf veschiedene Betäubungsmittel an. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG eingeleitet. Anschließend wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

