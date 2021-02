Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Diebstahl aus Transporter/ Werkzeug aus Transporter entwendet

Straelen (ots)

Unbekannte Täter entwenden in der Zeit von Freitag bis Montag (22. Februar 2021) aus einem geparkten VW Transporter am alten Venloer Weg diverse Werkzeuge. Der weiße Transporter mit Firmenaufschrift stand vor der Wohnanschrift des Mitarbeiters, als die Täter auf bislang nicht bekannte Weise das Fahrzeug öffneten und die Werkzeuge entwendeten. Gestohlen wurden u.a. drei Wera Werkzeugtaschen, Akkuschrauber, Bohrhammer und eine Akku-Pressmaschine. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

