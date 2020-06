Polizei Hamburg

POL-HH: 200623-1. Tötungsdelikt in Wohnunterkunft in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.06.2020, 21:55 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Jugendparkweg

In einer Wohnunterkunft in Langenhorn ist am späten Montagabend ein Streit zwischen einer 25 Jahre alten Frau und ihrem Ex-Partner eskaliert. Die Frau kam dabei ums Leben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten die Geschädigte und ihr Ex-Partner, ein 27-jähriger Eritreer, aus noch ungeklärter Ursache zunächst in einen verbalen Streit. Der Mann ist dringend verdächtig, der Geschädigten im Verlauf des Streits dann mehrfach mit einem größeren Küchenmesser in die Brust gestochen und sich anschließend mit dem Messer selbst verletzt zu haben.

Beide wurden unter Reanimationsbedingungen in Krankenhäuser transportiert und dort notoperiert. Während die Geschädigte ihren schweren Verletzungen erlag, befindet sich der Tatverdächtige inzwischen außer Lebensgefahr.

Unmittelbare Augenzeugen wurden durch Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes betreut, darunter insbesondere ein 11-jähriges Kind und eine Frau, die aufgrund ihrer Schocksymptome in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Über die Staatsanwaltschaft Hamburg soll jetzt ein Haftbefehl erwirkt werden.

Abb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell