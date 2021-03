Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: VW gestreift und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Der unbekannte Fahrer eines vermutlich größeren Fahrzeugs hat am Mittwoch zwischen 07:45 und 12:30 Uhr einen in der Härtestraße in Münchingen geparkten, silberfarbenen VW Polo gestreift und dabei die Fahrertür beschädigt und den linken Außenspiegel abgerissen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

