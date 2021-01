Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wohnungseinbruchdiebstahl in Wildeshausen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Otto-Wels-Straße in Wildeshausen war im Zeitraum von Donnerstag, 31.12.20, 18:00 Uhr, bis Freitag, 01.01.21, 01:00 Uhr, das Ziel eines Einbruchs. Nach Aufhebeln eines Fensters wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum evtl. erlangten Diebesgut sind aktuell nicht möglich. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel. -nr. 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell