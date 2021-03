Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflüchtiger versteckt Mercedes - Tatverdächtiger ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch meldete eine 67-jährige Zeugin gegen 18:35 Uhr ein Fahrzeug mit starken Beschädigungen an Front und Heck, welches mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg zwischen Hausen und Münklingen fahren würde.

Zeitgleich teilte eine weitere Anruferin eine Unfallstelle auf der Landesstraße 1182 (L1182) mit. Die Unfallstelle befand sich in einem Waldstück zwischen einer starken Linkskurve und dem Ortsschild Hausen. Augenscheinlich war dort ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Hausen mit der linksseitigen Leitplanke kollidiert. An der Unfallstelle lagen Fahrzeugteile und ein Kennzeichen auf der Fahrbahn.

Noch während den polizeilichen Fahndungsmaßnahmen teilte die Zeugin gegen 19:20 Uhr mit, dass der vermutliche Fahrer des Unfallwagens im Bereich eines Sportplatzes in einen VW Polo eingestiegen sei. Dort konnte gegen 19:40 Uhr auch das Unfallfahrzeug versteckt aufgefunden werden. Es handelte sich um einen Mercedes.

Die Einsatzkräfte erwarteten den 61-jährigen VW-Fahrer bereits an seiner Wohnanschrift, als dieser mit dem mutmaßlichen 36-jährigen Mercedes-Lenker auf dem Beifahrersitz vorgefahren kam. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des Tatverdächtigen mit einem Wert von etwa zwei Promille.

Die Unfallstelle musste abgesichert und gereinigt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro am Mercedes und den Verkehrseinrichtungen. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Der 36-Jährige musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

