POL-UL: (GP) Süßen - Kraftstoff abgezapft

Diesel stahlen Unbekannte von Montag auf Dienstag in Süßen.

Ulm (ots)

Der Bagger stand auf einer Baustelle in der Salacher Straße. Mit einem frei erhältlichen Nachschlüssel öffneten die Unbekannten den Tankdeckel an dem Bagger und zapften den Diesel ab. An einem Laster rissen sie eine Abdeckung ab um an den Einfüllstutzen zu gelangen. Hier gelang es Ihnen nicht, an den Kraftstoff zu gelangen. Wieviel Liter die Diebe letztendlich erbeuteten, konnte nicht nachvollzogen werden.

