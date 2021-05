Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall (12.05.2021)

Konstanz (ots)

Am Mittwoch gegen 13:25 Uhr kam es in der Reutestraße auf Höhe der Hausnummer 96 in Schwenningen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw. Die Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr die Reutestraße aufwärts und hielt aufgrund einer Fahrbahnverengung durch einen am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw an. Ein nachfolgender Lkw versuchte links am wartenden Ford Fiesta vorbeizufahren. Hierbei blieb er am Ford Fiesta hängen und schob diesen auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Passat. Die Fahrerin des Ford Fiesta wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5´500 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720/8500-0 erbeten.

