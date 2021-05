Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn-Mariazell/Landkreis RW) Verkehrsunfallflucht (11.05.2021)

Konstanz (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr wurde ein im Bereich der Grundschule Eschbronn-Mariazell geparkter Pkw BMW 320 Kombi Farbe schwarz durch einen Verkehrsteilnehmer angefahren. Beim Rangieren fuhr der bisher unbekannte Verursacher auf die hintere Stoßstange auf und verursachte vermutlich durch den Anstoß mit der Anhängerkupplung einen Sachschaden in Höhe von etwa 2´000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422/2701-0 erbeten.

