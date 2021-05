Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei erwischt mehrere Raser (10.05.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Bei verschiedenen Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Freitag, 7.Mai, mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten überwachten einen auf 80 Km/h beschränkten Bereich der Autobahn 864 in Fahrtrichtung Donaueschingen, wobei sie über 300 Autos beanstandeten. Dabei ragte eine 53-jährige Mini Cooper-Fahrerin aus dem Landkreis Emmendingen heraus, die gegen 13 Uhr mit 142 Km/h unterwegs war. Ein Audi Fahrer aus der Schweiz übertraf sie fast zeitgleich mit gemessenen 148 km/h, womit er fast 70 Km/h zu schnell und unrühmlicher Spitzenreiter war. Während die Mini-Fahrerin ein Bußgeld über 240 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot erwartet, muss der Raser im Audi mit 440 Euro Bußgeld, 2 Punkten und einem 2-monatigen Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell