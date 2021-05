Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Dieb versucht Garagentor aufzubrechen

Dunningen (ots)

In der Römerstraße hat am Montagabend ein Unbekannter versucht, in eine Garage einzubrechen. Am Schloss des Garagentores waren deutliche Aufbruchspuren erkennbar. Wie die Polizei feststellte, gelang es dem Unbekannten aber nicht, das Tor zu öffnen. Den Schaden an dem Schloss schätzt die Polizei auf 100 Euro.

