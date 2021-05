Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Nächtlicher Alarm ruft Feuerwehr auf den

Sulz (ots)

Wegen eines Alarms in einem Betrieb in der Robert-Bosch-Straße, rückte die Feuerwehr Sulz in den frühen Morgenstunden am Mittwoch mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Wie Polizei und Feuerwehr feststellten, war jedoch kein Brand ausgebrochen. Möglicherweise sprang der Brandmelder aufgrund eines Versehens im Betriebsablauf an. Die genauer Ursache für den nächtlichen Alarm kann nicht mehr nachvollzogen werden.

