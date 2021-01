Polizei Bonn

POL-BN: Endenich: 32-Jähriger beschädigte Scheibenwischer an vier Fahrzeugen

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (26.01.2021) gegen 21:45 Uhr beobachtete eine Anwohnerin einen 32-Jährigen dabei, wie dieser die Scheibenwischer an geparkten Autos im Flodelingsweg abknickte. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei, die die Personalien des Mannes feststellte. An den vier beschädigten PKW entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden im Umfang von etwa 200,- EUR. Das zuständige Kriminalkommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den 32-Jährigen.

Erneut führte der schnelle Notruf einer aufmerksamen Zeugin zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

