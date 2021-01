POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte heben Bargeld mit gestohlener EC-Karte in Bad-Godesberg ab - Wer kennt diese Männer?

Polizei Bonn

Foto-Fahndung: Unbekannte heben Bargeld mit gestohlener EC-Karte in Bad-Godesberg ab - Wer kennt diese Männer?

Bonn

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern. Diese stehen im Verdacht am 07.12.2020 um 14:35 Uhr und 14:36 Uhr unter missbräuchlicher Verwendung einer EC-Karte einen vierstelligen Bargeldbetrag an einem Geldautomaten am Theaterplatz abgehoben zu haben.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Männer veröffentlicht.

Wer Hinweise zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort der auf den Fotos gezeigten Personen geben kann, wird gebeten sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228-150 in Verbindung zu setzen.

