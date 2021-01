Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 41-jähriger Autofahrer gab falsche Personalien an - Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Am Samstagmorgen (23.01.2021) gegen 08:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Wache Duisdorf einen 41-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Klostergarten" in Alfter. Der Fahrer des Kleinwagens konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen, weshalb seine Personalien zunächst mündlich aufgenommen wurden. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, machte der 41-Jährige dabei falsche Angaben. Im Fahrzeug konnte schließlich die Geldbörse mit Identitätspapieren des Mannes aufgefunden werden. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand ergab nun, dass der 41-Jährige sich illegal in Deutschland aufhält, was wohl der Grund für die falsche Namensangabe war. Des Weiteren konnte der Autofahrer den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Amphetamine. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Neben den Strafanzeigen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwarten den Mann nun auch Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und falscher Namensangabe. Die Beamten fertigten außerdem eine Meldung an das Straßenverkehrsamt, damit die Eignung oder Befähigung des 41-Jährigen zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüft wird. Nach Rücksprache mit einer Eilstaatsanwältin wurde der 41-jährige nach ersten Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt. Er ist außerdem verpflichtet, bei der zuständigen Ausländerbehörde vorzusprechen.

