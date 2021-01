Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Aufmerksamer Zeuge meldete mutmaßliche E-Bike-Diebe - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Am Samstagabend (23.01.2021) konnten Beamte der Bonner City-Wache nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat festnehmen. Am Sonntag schickte eine Richterin beide in Untersuchungshaft.

Zur Tatzeit gegen 19:00 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt, als er die beiden Männer das verschlossene E-Bike an der Berliner Freiheit davontragen sah. Mehrere Streifenteams der City-Wache eilten zum Tatort und konnten das Duo mit dem Rad an der Stadtbahnhaltestelle Bertha-von-Suttner-Platz stellen.

Wie sich herausstellte, war das hochwertige E-Bike mit einem Neupreis von rund 4.500,- Euro in der Bonner Innenstadt gestohlen worden. Es konnte zwischenzeitlich bereits dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Die 31 und 44 Jahre alten Tatverdächtigen, die bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannt sind, wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Dort übernahmen Beamte der Kriminalwache die ersten Ermittlungen gegen beide. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurden die Männer am Sonntag schließlich einer Eildienstrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die Tatverdächtigen. Erneut führte der schnelle Notruf eines aufmerksamen Zeugen zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

