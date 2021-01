POL-BN: Bad Godesberg: Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Polizei verteilt rund 4800 Flyer zum Thema Einbruchschutz- und Beratung

Polizei Bonn

Bad Godesberg: Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein - Polizei verteilt rund 4800 Flyer zum Thema Einbruchschutz- und Beratung

Bonn

Im Laufe des Donnerstagnachmittages (21.01.2021) brachen bislang Unbekannte zwischen 16 und 18 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Basteistraße in Rüngsdorf ein. Nachdem die Täter zunächst in rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses gelangten, schlugen sie mit einem Stein die Scheibe der Terrassentüre ein und durchsuchten die Wohnräume. Über Art und Umfang der möglichen Beute liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Einbrecher verließen den Tatort schließlich unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinwiese unter der Rufnummer 0228 15-0 sowie unter KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen teilen Sie diese bitte grundsätzlich umgehend einer Polizeidienststelle mit. In dringenden Fällen wählen Sie immer die 110!

Die Bonner Polizei registrierte zuletzt vermehrt Einbrüche in Bonn Bad-Godesberg. Die Präventionsspezialisten des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz und Polizeibeamte des Bezirksdienstes waren am Mittwoch deswegen im Stadtbezirk unterwegs und verteilten rund 4800 Flyer zum Thema Einbruchsschutz und Einbruchschutzberatung.

Einen Termin zur persönlichen und kostenlosen Einbruchschutzberatung beim Kriminalkommissariat für Kriminalprävention / Opferschutz können sie unter der

Telefonnummer: 0228 157676

oder per Mail Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de vereinbaren.

Hinweis: Der Flyer "SICHER WOHNEN" befindet sich im Anhang zu dieser Meldung.

Polizei Bonn

Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

https://bonn.polizei.nrw

