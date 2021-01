Polizei Bonn

POL-BN: Beuel

Lannesdorf: Autofahrer standen unter dem Einfluss von Drogen

Bonn (ots)

Gleich zwei Mal ordneten Beamte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei Blutproben an, weil Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Am Mittwochmorgen (20.01.2021) hielten die Polizisten einen 36-jährigen auf der Königswinterer Straße an, der während der Kontrolle durch starkes Zittern auffiel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Mallwitzstraße am gestrigen Donnerstag (21.01.2021) schlug ein Drogenschnelltest bei einem 35-jährigen ebenfalls positiv auf Cannabis an. Ein Arzt entnahm den Männern jeweils eine Blutprobe. Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt durch die Polizeibeamten untersagt. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erwartet die Beiden nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell