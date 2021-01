Polizei Bonn

POL-BN: Automatenaufbruch in Bonn-Lessenich: Zigarettenautomat wird durch drei Unbekannte beschädigt

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (20.01.2021) wurde ein Zigarettenautomat auf dem Bonner Logsweg / Malgisostraße in Bonn Lessenich beschädigt. Anwohner beobachteten gegen 05:33 Uhr, wie zwei Täter das Eingabefach für EC-Karten mit Hilfe eines Brecheisens aus dem Automaten hebelten. Eine weitere Person stand unterdes auf der Straße "Schmiere". Die drei Personen entfernten sich nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Tatbeute von der Örtlichkeit. Die Person mit dem Brecheisen soll in Richtung des dortigen Sportplatzes gelaufen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos. Zwei der Täter konnten durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden: 1. Person: 180 cm groß, schlank, vermutlich beige Kapuzenjacke 2. Person: 170 cm groß, schwarze Haare. Das Kriminalkommissariat 37 bittet nun unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK37.Bonn@polizei.nrw.de um weitere Hinweise zu den drei unbekannten Personen.

