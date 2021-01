Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Stieldorf: 16-Jähriger angefahren - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Dienstag, den 12.01.2021, soll der Fahrer eines grauen SUV eine Verkehrsunfallflucht begangen haben, nachdem er einen 16-jährigen Mokickfahrer auf der Oelinghovener Straße angefahren hatte.

Der junge Mann befuhr zur Unfallzeit gegen 19:00 Uhr die Oelinghovener Straße aus Richtung Dissenbachtalstraße kommend in Richtung Stieldorferhohn. Ein aus der Straße "Am Forstkreuz" in die Oelinghovener Straße einbiegender SUV missachtete dabei die Vorfahrt des Mokickfahrers und touchierte diesen hinten rechts, wodurch dieser nach links von der Fahrbahn in den dortigen Zaun geschleudert wurde. Der Fahrzeugführer soll dem 16-Jährigen dann geholfen haben, das Zweirad aus dem Zaun zu befreien, sich im Anschluss aber geweigert haben, seine Personalien anzugeben. Anschließend fuhr er davon. Er wird als etwa 50-60 Jahre alt, mit grauen Haaren, normaler Statur und ca. 1,80-1,85 m groß beschrieben und soll eine Brille getragen und akzentfrei deutsch gesprochen haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen grauen SUV.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Identität des flüchtigen Autofahrers geben kann, wird gebeten sich unter 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell