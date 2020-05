Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche greifen 34-Jährigen an

Minden (ots)

Am Donnerstag ist ein 34-Jähriger an einem Spielplatz in den Bärenkämpen von zwei Unbekannten angegriffen worden.

Zuvor hatte sich der Mindener gegen 17.30 Uhr an einem Spielplatz in der Zähringerallee aufgehalten. Plötzlich, so die Angaben des Geschädigten, seien zwei männliche Jugendliche zu ihm gekommen, um ein Gespräch mit diesem zu führen. Als der Mann abblockte, wurde er nach ersten Erkenntnissen von einem der Jugendlichen mit einer kleinen Schaufel attackiert. Als er daraufhin zu Boden ging, trat die zweite Person gegen seinen Oberkörper.

Dies beobachteten Zeugen und wählten den Notruf. Daraufhin flüchteten die Unbekannten zu einer Gruppe von drei weiteren Personen, die sich ein Stück entfernt aufgehalten hatten und anschließend in unbekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei nach den Tätern brachte kein Resultat. Der 34-Jährige musste sich zu einer ambulanten Behandlung in das Klinikum Minden begeben.

Die beiden Täter werden als etwa 15-17 Jahre alt beschrieben. Einer der Jugendlichen trug einen Bart und schwarze an den Seiten anrasierte Haare. Er war zwischen 160 und 170 cm groß. Der zweite Täter hatte ebenfalls schwarze, kurze Haare und war zwischen 170 und 175 cm groß. Er war ebenfalls 15-17 Jahre alt. Beide werden als schlank beschrieben.

Hinweise zu den Jugendlichen bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

