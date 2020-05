Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte versucht, in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt einzubrechen.

Dazu versuchten die Täter um kurz nach vier Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäftes in der Langen Straße einzuschlagen und so an dahinter liegenden Schmuck zu gelangen. Als die Kriminellen bei ihrem Vorhaben keinen Erfolg hatten, flüchteten sie in unbekannter Richtung. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Die Ermittler fragen: Wer hat verdächtige Handlungen, Fahrzeuge oder Personen vor oder nach der Tatzeit im Umfeld des Geschäftes beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei zu melden.

