POL-BN: Einbruch in Reihenhaus in Bornheim Waldorf - Unbekannter flüchtet mit dunklem PKW

Bonn (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (21.01.2021) hebelte ein bislang unbekannter Täter die Haustüre eines Reihenhauses in der Straße "Am Vogtshostert" in Bornheim-Waldorf auf. Der Bewohner des Hauses wurde gegen 04:24 Uhr durch ein Geräusch im Erdgeschoss geweckt und bemerkte, dass der Bewegungsmelder vor der Haustüre angegangen war. Als er aus dem Fenster blickte, sah er eine Person, welche sich aus der Einfahrt des Hauses entfernte und in einen dunklen PKW stieg. Dieser fuhr anschließend in Richtung Sandstraße davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der Tatverdächtige wurde bei der Tatausführung von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet und kann wie folgt beschrieben werden: helle Mütze, Mundschutz, dunkle Jacke mit Reflektoren. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 sucht nach Zeugen, die Beobachtungen zu möglichen Tatverdächtigen sowie dem flüchtigen PKW gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

