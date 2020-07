Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall: Pkw-Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Personen

Hildesheim (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2020, gegen 13:50 Uhr, befuhr die 20-jährige Alfelderin mit ihrem Pkw die Limmerburg aus Limmer kommend in Richtung Hannoversche Straße. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw VW Golf Plus auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, der von einem 73-jährigen Alfelder gesteuert wurde. Seine ebenfalls 73-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde bei dem Unfall, genau wie die 20-jährige Verusacherin, leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in verschiedene Krankhäuser transportiert. Die 1-jährige Tochter der Unfallverursacherin, welche auf dem Rücksitz in einer Babyschale lag, wurde nicht verletzt.

