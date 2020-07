Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 13.07.2020 beobachtete ein Kioskbesitzer aus der Steingrube einen Mann, der ein Rennrad in den Morgenstunden direkt vor seinem Geschäft abstellte. Am Abend stand das unverschlossene Fahrrad immer noch vor dem Kiosk und wurde von dem Ladenbesitzer in seinen Räumlichkeiten untergestellt. Am Mittwoch übergab er das Fahrrad Polizeibeamten der hiesigen Dienststelle, die nun den Eigentümer des Rennrades suchen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um Rennrad der Marke Galano FX Glade in schwarz mit auffälligen grünen Felgen.

Der Eigentümer möge sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell