Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt nach "Spiegelklatscher"

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(tb): Am 16.07.20, um ca. 10 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 489, in der Samtgemeinde Lamspringe, zwischen den Ortschaften Netze und Graste ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Skoda zur Unfallzeit aus der Ortschaft Netze in Richtung Graste, als ihr auf der Gegenfahrbahn ein schwarzer Pkw entgegenkam. Zu dem Zeitpunkt, als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, knallen die linken Außenspiegel gegeneinander. Laut Angaben der Gecshädigten sei es ein sehr lauter Knall gewesen. Doch anstatt der andere Beteiligte anhält, fährt dieser ohne jegliche Geschwindigkeitsminderung weiter in Richtung Netze und verschwindet aus dem Sichtfeld der Geschädigten. Neben einem beschädigten Außenspiegel hat das flüchtende Fahrzeug auch Kratzer in die Fahrertür sowie in der hinteren linken Tür verursacht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800.-EUR. Am Unfallort konnte die Geschädigte diverse Bruchstücke des flüchtenden Fahrzeugs feststellen, welche augescheinlich zu dessen linken Außenspiegel gehören. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort wird eingeleitet. Bei Hinweisen zu dieser Straftat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

