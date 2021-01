Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Falsche Polizeibeamte festgenommen

Bad BentheimBad Bentheim (ots)

Nachdem es in der vergangenen Woche in Bad Bentheim zu einem Anruf durch falsche Polizeibeamte gekommen war, kann die Polizei nun einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, zwei davon sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Die Täter gaben sich bei ihrem Anruf bei einer 89-Jährigen als Polizisten aus. Sie suggerierten der Frau, dass aufgrund eines bevorstehenden Einbruchs ihr Geld nicht mehr sicher sei. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten sie die Geschädigte dazu, ihre EC-Karte an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. Bei der Übergabe erkannte die Dame den Betrug und alarmierte anschließend die Polizei. Zuvor schafften es die Täter jedoch mit der EC-Karte Geld in noch bisher unbekannter Höhe zu erbeuten. Da sich die Täter weiteres Diebesgut erhofften, hielten sie den telefonischen Kontakt zu der Seniorin aufrecht. Dank der intensiven Mithilfe der Frau wurde ein weiteres Treffen mit den Tätern vereinbart. Dabei konnten drei Männer durch die Polizeikräfte aus Bad Bentheim, Nordhorn, Lingen und dem benachbarten Steinfurt vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden zwei der drei Täter am Mittwoch dem Haftrichter in Nordhorn vorgeführt und befinden sich nun in Haft. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sie am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stellen oder um Geldbeträge bitten würde. Geben Sie in Telefonaten keinesfalls Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben Sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen. Warnen Sie ältere Mitmenschen vor dieser Betrugsmasche. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell