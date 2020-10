Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht weißen Lkw

Kreis KaiserslauternKreis Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf der Landstraße von Schallodenbach nach Mehlbach sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Lkws.

Ein 43-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Straße aus Schallodenbach kommend in Richtung Mehlbach. In einer Kurve kam ihm nach eigenen Angaben ein weißer Lkw entgegen. Dieser fuhr zu weit mittig auf der Fahrbahn, so dass er nach rechts ausweichen musste und die Leitplanke streifte. An dem BMW entstand ein noch nicht bezifferter Sachschaden.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise zu dem Lkw geben? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

