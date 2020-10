Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor Kontrolle geflüchtet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während einer Streifenfahrt in der Nacht zu Dienstag fiel Polizeibeamten in Otterbach ein Pkw im Gegenverkehr auf. Um den Wagen zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren, wendete der Streifenwagen und fuhr dem VW Golf hinterher. Als der Golf-Fahrer dies bemerkte, gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Otterberg davon.

Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug wenig später in einer Seitenstraße in Otterberg ausfindig machen. Der Wagen war mit geöffnetem Fenster abgestellt, vom Fahrer war zunächst weit und breit nichts zu sehen. Er kehrte jedoch nach einiger Zeit zusammen mit einem weiteren Mann zum Fahrzeug zurück.

Bevor die beiden Männer mit dem Wagen davonfahren konnten, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Im Rucksack des 22-jährigen Begleiters wurde dabei ein Teleskopschlagstock gefunden und sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Warum der Golf-Fahrer zuvor vor der Polizei geflüchtet war, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. |cri

