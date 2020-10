Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauschgift im gelben Plastikei

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 33-Jährige fiel am Montagnachmittag bei einer Kontrolle auf dem Guimaraes-Platz auf. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks kamen zwei gelbe Plastikeier zum Vorschein, in denen sich kleine Mengen unterschiedlicher Substanzen befanden. Vermutlich handelt es sich dabei um Marihuana und Crystal Meth. Die Betäubungsmittel wurden zusammen mit einem Einhandmesser, das sich ebenfalls im Rucksack befand, sichergestellt.

Der 33-Jährige machte keine weiteren Angaben zur Sache. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Aus dem gleichen Grund erhielt am Nachmittag auch ein Mann aus dem Stadtgebiet eine Strafanzeige. Der 31-Jährige war kurz nach 15 Uhr in der Bismarckstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Auch er hatte Drogen in seinem Rucksack; Angaben zur Herkunft machte er nicht. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |cri

