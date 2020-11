Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizist bei Unfallaufnahme angefahren - #polsiwi

Bad Laasphe-FeudingenBad Laasphe-Feudingen (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.11.2020) ist ein Polizeibeamter bei der Ausübung seines Dienstes schwer verletzt worden. Gegen 17:20 Uhr nahm er zusammen mit seinem Streifenpartner einen Unfall auf der L 719 zwischen Volkholz und Feudingen auf. Ein 63-jähriger Autofahrer erfasste den 55-jährigen Beamten aus bislang ungeklärten Gründen an der mit Blaulicht des Streifenwagens abgesicherten Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

