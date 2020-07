Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Der 53-Jährige aus Gronau befuhr gegen 16.25 Uhr die Buterlandstraße in Richtung Königstraße, wechselte nach links die Straßenseite und wollte die Enscheder Straße am Kreisverkehr in Höhe einer Querungshilfe passieren. Dabei übersah eine 33-jährige Autofahrerin den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Radfahrer: Die Gronauerin hatte die Enscheder Straße in Richtung Kreisverkehr befahren. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

