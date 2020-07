Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorräder kollidieren: Ein Fahrer schwer verletzt, der andere flüchtet

Bocholt (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Motorrädern hat sich am Montag in Bocholt ein 28 Jahre alter Wilhelmshavener schwer verletzt. Der zweite Beteiligte flüchtete. Das Geschehen spielte sich gegen 17.25 Uhr im Ortsteil Mussum ab: Der Wilhelmshavener befuhr dort die B67 in Richtung Bocholt und befand sich dabei auf der linken von zwei Fahrspuren. Das Motorrad des Unbekannten kam ihm auf seiner Fahrspur entgegen - dessen Fahrer hatte die durchgezogene Linie und das für ihn geltende Überholverbot missachtet. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus; der Verursacher hatte sich entfernt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B67 einseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Verursacher soll mit einem Chopper gefahren sein, der einen runden Scheinwerfer und einen hohen verchromten Lenker besessen habe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

