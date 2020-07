POL-BOR: Vreden - Auflieger-Räder gestohlen

Kreispolizeibehörde Borken

Komplett abmontiert haben Diebe am Wochenende in Vreden sechs Räder samt Felgen an einem Lkw-Auflieger. Die Tat spielte sich auf dem Gelände einer Firma an der Straße Heckebree ab. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

