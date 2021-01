Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Einbruch in Souterrainwohnung - Unbekannte entwendeten Uhren

Bonn (ots)

Am Donnerstag (21.01.2021) brachen Unbekannte in die Souterrainwohnung eines Hauses in der Straße "An der Elisabethkirche" in der Bonner Südstadt ein.

Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 10:45 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück und brachen die Wohnungstüre auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume und flüchteten unbemerkt vom Tatort. Entwendet wurden nach bisherigen Feststellungen mehrere Uhren, Krawattennadeln und Manschettenknöpfe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

