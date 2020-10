Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann droht Bundespolizisten - "Ich gebe dir gleich eine Schelle!"

Düsseldorf (ots)

Ein Deutscher (34) belästigte am Dienstagabend (20. Oktober) um 22.30 Uhr Reisende und Bauarbeiter am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Als die Bundespolizei der Belästigungen ein Ende setzen wollte, drohte er den Uniformierten, beleidigte sie und leistete Widerstand. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Bauarbeiter sprachen eingesetzte Beamte der Bundespolizei am Bertha-von-Suttner-Platz an und berichteten, dass der 34-Jährige mehrfach Reisende und sie belästigt und beleidigt habe. Direkt bei Ansprache der Beamten beleidigte er diese in einer Tour mit unpfleglichen Kraftausdrücken "Wichser, Drecksbullen und Hurensöhne". Einem Platzverweis kam der alkoholisierte Mann nicht nach und ausweisen wollte er sich auch nicht.

Er riss sich die Jacke vom Leib, schmiss sie den Beamten entgegen und drohte ihnen, dass er sie absteche. Als ein Beamte begann ihn nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen, brüstete er sich auf, drohte ihm mit den Worten "Ich gebe dir gleich eine Schelle" und ballte die Faust. Ehe er in Richtung des Beamten zum Schlag ansetzen konnte, brachten die Bundespolizisten den Mann zu Boden. Auf dem Weg zur Dienststelle wehrte er sich gegen die Maßnahme. Auf der Dienststelle beruhigte der 34-Jährige sich nicht. Er schlug mehrmals gegen die Zellenwand und beleidigte eine Polizistin mit afrikanischen Wurzeln als "Negerschlampe".

Gegen den Mann wurde aufgrund der versuchten Körperverletzung, der Bedrohung, der Beleidigungen und des tätlichen Angriffs ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 34-Jährige wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell