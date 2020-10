Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei - Straftäter muss für 307 Tage ins Gefängnis

Ein Reisender wurde Dienstagnacht am Hauptbahnhof Köln durch die Bundespolizei kontrolliert. Am Ende klickten die Handschellen.

Am 20.10.2020 gegen 01:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine männliche Person in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofs. Bei der Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem kam eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Krefeld zum Vorschein. Der 32-jährige Kölner hatte in der Vergangenheit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Er wurde durch die Beamten festgenommen und seiner knapp 10-monatigen Haftstrafe zugeführt.

