Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Raub am Marktplatz machen können. Am Montagnachmittag kam ein 31-jähriger Gladbecker zur Polizei, um einen Raubüberfall anzuzeigen, der sich am Sonntagabend ereignet haben soll. Der Gladbecker gab an, am Sonntag, gegen 22 Uhr, von einem unbekannten Täter geschlagen und getreten worden zu sein. Dabei sei ihm außerdem eine größere Summe Bargeld gestohlen worden. Den Täter konnte er wie folgt beschreiben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,85m groß, kräftig gebaut, braune Haare, sprach akzentfrei deutsch. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zu dem gesuchten Mann oder der Tat selbst nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

