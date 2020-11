Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Automaten-Aufbrecher

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf dem Gelände einer Auto-Waschanlage an der Pelsstraße im Stadtteil Kirchhellen wurden in der Nacht auf Montag mehrere Automaten aufgebrochen. Der unbekannte Täter konnte etwas Münzgeld erbeuten. Nach dem Täter wird noch gesucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Der Täter war offensichtlich mit einem E-Bike zur Waschanlage gekommen, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhe. Außerdem hatte er eine kräftige, athletische Statur und eine Glatze. Die Tat passierte gegen 1 Uhr in der Nacht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

