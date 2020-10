Feuerwehr Essen

FW-E: Ein Schwer- und drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen; Altenessener Str.; 02.10.2020; 22:35 Uhr (ots)

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall auf der Altenessener Straße alarmiert. Nach ersten Angaben sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei PKW verunfallt, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass niemand eingeklemmt war, Ersthelfer hatten den insgesamt vier Verletzten bereits geholfen. Da eine Person schwer- und drei weitere leichtverletzt waren, wurden insgesamt zwei Notärzte und vier Rettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich darauf, die Einsatzstellen abzusichern, den Brandschutz sicherzustellen und ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. Da bei dem Unfall auch eine Laterne beschädigt wurde, wurde auch das Tiefbauamt alarmiert. Die Unfallursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt. (SK)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Pressestelle

Susanne Klatt

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: susanne.klatt@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell